英特爾執行長將換人做 台積電法說聚焦委外代工訂單變化

英特爾 (INTC-US) 現任執行長 Bob Swan 將於 2 月 15 日卸任，由具備技術工程專長的 Pat Gelsinger 接任，在執行長換人下，業界擔憂，英特爾委外代工訂單可能有變數，預期台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開的法說中，法人將高度聚焦英特爾代工訂單情況。

英特爾宣布執行長 Bob Swan 將於 2 月 15 日卸任，由 VMware 的執行長 Pat Gelsinger 接任。Bob Swan 於 2019 年擔任執行長，就任期間歷經晶片製程延宕、人事動盪、手機晶片事業虧損連連，讓對手超微趁機搶下市占，還失去蘋果 Mac 晶片訂單。

此次英特爾董事會更換執行長，顯然是要在英特爾轉型的關鍵時期，借重 Pat Gelsinger 的技術、工程專長。Pat Gelsinger 曾在英特爾處理器和伺服器事業部門任職長達 30 年，之後跳槽至 EMC 和 VMware 擔任執行長。

近來英特爾委外代工晶片的消息越趨明朗，外媒報導，英特爾最快 21 日將說明晶片委託台積電等晶圓代工廠的生產細節，且將由英特爾新款個人電腦第二代獨立顯示卡晶片「DG2」先行，採台積電 7 奈米生產。

不過，在英特爾原執行長 Bob Swan 將卸任之下，業界認為，英特爾委外代工訂單可能出現變數，要觀察新任執行長上任後，對外釋出代工訂單的規模是否會因此縮減，或維持先前策略，將高階處理器訂單等核心產品，留在自家生產。