〈台股盤後〉台積電衝鋒領軍 傳金權值股同走強 續寫收盤新高

台股今 (13) 日在資金行情簇擁下，由電子三雄台積電、鴻海及聯發科領軍衝鋒，聯電、日月光投控也扮演多頭號角，傳金權值股齊走強，指數終場大漲 269.28 點，收在 15769.98 點，大漲 269.28 點，續寫收盤新高，成交值為 3607.9 億元。

台積電今日持續扮演領軍台股衝鋒的關鍵角色，在法說會前夕，即便外資連兩賣，仍不減飆漲威風，股價衝破 600 元大關，大漲 2.36%，收在最高點 605 元，續寫新天價，開紅盤以來市值已激增約 1.79 兆元。

聯發科在外資喊出上千元目標價後，股價持續攻高，大漲 4.49%，收在 884 元，續寫新高；鴻海表現同樣強勢，大漲 2.4%，收在 106.5 元；日月光控股在調漲價格後，上半年接單仍爆滿，激勵股價走強，大漲超過 8%；國巨也漲逾半根停板、聯電漲幅超過 3%。

IC 設計族群成盤面焦點，資金簇擁，驊訊、創意、旺玖、愛普亮燈漲停，威盛、聯詠、亞信也漲逾半根停板，譜瑞 - KY、通嘉、安國、立積、迅杰、凌陽漲幅均超過 4%。

晶圓代工廠除晶圓雙雄外，其他個股表現同樣亮眼，漢磊攜同集團的嘉晶聯袂攻上漲停，茂矽強漲超過 6%，世界也大漲近 6%。

法人指出，在外資偏多操作下，加上新台幣持續強升，帶動台股續創高，後續市場將關注台積電法說釋出的展望等訊息，預期短線指數將維持高檔震盪。