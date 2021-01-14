微星訂單滿到上半年 全年出貨看增雙位數

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 台灣時間 14 日凌晨舉辦線上發表會，微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，去年微星在線上銷售策略帶動下，全年筆電出貨成長逾 4 成，看好輝達 (NVDA-US) 新一代顯卡可望帶動換機潮，目前上半年訂單全滿，樂觀看待今年筆電出貨維持雙位數成長。

微星去年電競筆電出貨年增 4 成，優於整體電競筆電市場平均約 15-20%，其中，去年重新定位的商務系列，更在遠距商機刺激下，出貨量翻倍成長，目前商務筆電占微星整體筆電出貨約 2 成。

陳禮群分析，去年 3 月全球受疫情衝擊，各地封國鎖城，但微星快速將行銷、銷售轉到線上進行，讓筆電銷售從 3 月起就維持成長，預期今年線上銷售可望再擴大，並認為線上資訊行銷已成為趨勢，去年銷售地區仍以歐美為主占比達 7 成、東南亞等亞太地區則受封城影響降至約 3 成。

展望今年，陳禮群指出，估今年整體筆電出貨將放緩，成長率降至 8-10%，但宅經濟熱潮持續延燒下，預期目前供需吃緊狀態將延續至上半年，中國昆山工廠也規劃過年加班生產，產能可望維持滿載，樂觀看待上半年出貨將維持雙位數成長，下半年則還要看歐洲、美國地區狀況。

雖然短期原物料供貨吃緊，但陳禮群表示，微星有自己的研發工廠，可加速驗證導入相關零組件，評估對上半年出貨影響有限。

另一方面，陳禮群指出，微星筆電產品仍定位以中高階產品為主，去年來看高階產品銷售並未放緩，價格方面目前也未有調整計畫，但仍將視市場狀況評估，而以輝達 RTX 系列為例，微星在北美、法國、西班牙、義大利、荷蘭、比利時、盧森堡、俄國等地區皆取得逾 35% 市占，坐穩龍頭寶座。