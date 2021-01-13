機構看好黃金長期潛力 未來幾年有望上攻2800美元

開年前兩周對黃金不利，金價落至 1850 美元附近，不過有機構認為，這一價位正適合布局，未來幾年金價有望挑戰 2800 美元。

財富管理公司 Edelweiss 首席市場策略師 Sahil Kapoor 和經濟學家 Ankita Pathak 表示，投資人應利用美元的反彈，在 1850 美元附近買進黃金，因為未來幾年，金價將朝 2600 美元至 2800 美元的方向上漲。

在美元短線上升、美債殖利率反彈之下，金價已跌至 1850 美元附近。Kapoor 和 Pathak 認為，美元的貶勢不會停止，黃金將出現多年的牛市。

他們在報告中指出，隨著創紀錄的全球債務，以及現代貨幣理論 (MMT) 的存在，黃金重新定價來因應美元貶值的契機已經存在。當人們對現代貨幣體系的信心受到動搖時，就會有一種轉向硬資產的傾向，這也說明為何全球央行一直在買入黃金。

他們預測，美元在短暫反彈後，全年仍將下挫。此外，全球貨幣貶值應該有利於金價。

這份報告認為，儘管金價在去年 8 月觸及 2060 美元上方的歷史高點，但經通膨調整後，實際黃金價格還未站上新高。

報告指出，在寬鬆的財政政策下，黃金將有很好的表現，同時，在礦業供給面上，黃金供應不太可能大幅增加，這也有利於價格上揚。