分析師：隨著更多刺激方案推出 金價明年有望衝上2000美元

隨著美國眾議院通過近 9000 億美元的防疫刺激方案，金價由週一 (21 日) 的低點回彈。一些分析師認為，基於明年還會有更多刺激措施出爐，預計金價仍將繼續走高。

Aberdeen Standard Investments 商品交易主管 Steve Dunn 表示，他預計在新的一年，金價有望站上每盎司 2000 美元。

金價在週一回落，由於倫敦擴大封鎖，歐洲各地暫停與英國的交通往來，引發市場不安情緒，金價滑落至每盎司 1875 美元附近，之後跌幅略有縮小。但隨著刺激方案通過，在新加坡時間週二 10:35，黃金價格上漲至 1883.20 美元。

9000 億美元方案小於多數分析師預期，是金價走弱的原因之一。不過 Dunn 認為，這可能不是最後的刺激方案，因為從經濟角度來看，當前面臨的一些問題是結構性問題，這些問題將會在 2021 年持續造成困擾。

Dunn 指出，明年利率不會上升，這將仍然是對貴金屬的重要支撐。因此，就算沒有更新一輪刺激措施，低利率也會壓低美元，進一步提升金價。

Dunn 表示，債券市場是另一個金價看漲因素。全球負利率債券目前已經超過 18 兆美元，創新紀錄，這將讓黃金獲得更多關注，特別當 10 年期美債殖利率低於 1% 時，是更好的選擇。

他說：「從任何角度看，2021 年黃金都有非常強勁的支撐因素。我們將在 2021 年看到 2000 美元的黃金，並重新測試 8 月份看到的高點。」