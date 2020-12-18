道明證券：金價至少再漲兩年 明年上2000美元不是問題

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2020年12月18號16點30分

道明證券 (TD Securities) 週四 (17 日) 發布投資展望，認為黃金未來仍將延續長期間的好日子，在 2021 年至 2022 年持續上漲。

道明證券看好黃金和白銀，認為由於通膨預期、聯準會所立下的平均通膨目標、貨幣貶值擔憂、美元走軟，以及對經濟的擔憂不減，是推動貴金屬上揚的主因。

道明證券強調，在聯準會承諾利率接近於零、殖利率曲線保持平穩之下，將成為金價的利多，因為這會限制短期和長期利率，同時財政刺激和疫苗將推動經濟正常化。「這表明市場應該會看到通膨預期上升，從而導致實際利率再次下降，黃金前景樂觀。」

道明預計，到明年年底，黃金均價將在每盎司 2050 美元左右，並於 2022 年攀升至 2225 美元，較目前約 1900 美元上漲逾 220 美元。

道明分析團隊認為，整體形勢仍非常有利於金價走高，升至 2000 美元以上，即使疫苗接種計畫推展順利，也要到 2021 年下半年才能實現群體免疫，經濟活動恢復正常。與此同時，第二波新冠疫情將破壞經濟，讓美國及全球經濟活動在很長一段時間內位於低點。

從新增新冠肺炎病例和經濟數據來看，2021 年冬天將是艱難的一年。道明策略師指出，從歷史上看，這意味著黃金的大好時機，風險偏好下降。

其投資展望認為，最重要的是，美國將推出更多的財政刺激措施，這將提高通膨預期。並在明年有利於黃金。