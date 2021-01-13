西華富邦又有新交易 5樓戶以每坪145萬元成交 低於年度平均

繼苗豐強家族後，大直高樓豪宅西華富邦又見新買家，蘆洲謝姓自然人以約 2.2 億元，買下 5 樓戶，單價每坪 145 萬元，西華富邦案 2020 年累計交易 17 筆，總銷售金額達 38.66 億元，年度每坪均價達 158 萬元。

房仲業者觀察西華富邦近期有不少低樓層交易，包括苗家買下兩戶 4 樓，單價約每坪 140 萬元，比同年張忠謀家族購入的每坪 137 萬元略高 3 萬元，價增 2.2%；而最新的 5 樓戶，也比同層樓鄰居在 2018 年單價 140.3 萬元，價增 3.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦樓高 42 樓，為台北第一高樓豪宅，成交單價高低樓層價差大，最高單價為 39 樓的每坪 291.95 萬，最低單價也是住宅的最低樓層，2020 年成交的 4 樓，單價每坪達 137 萬元。

富豪入住樓高最高北市豪宅，卻選擇購入低樓層，張旭嵐分析，西華富邦所剩戶數不多，30 樓以上的高樓層戶單價動輒 200 萬元以上，若以去年度最高單價，33 樓的每坪 211.8 萬相較，低樓層每坪價差將近 70 萬元，每戶價差近億元，等於可以再買一棟豪宅，因此買低樓層總價門檻低，雖然少了景觀，但同享五星飯店豪宅服務和品質，頗適合精打細算型的高資產族。