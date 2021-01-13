七星級「聯虹君耀」公開即熱銷跨六成

「台北坎城」光芒乍現 打造林口新移居潮

林口位處大台北都會與桃園生活圈之居中位置，近 10 年來，由於區域重劃完善，電線電纜地下化，城市景觀變得整潔新穎，高綠覆率更居全國之冠：擁有 4 大公園及 28 座鄰里公園，國際商場影城林立：威秀影城、國賓影城、三井 outlets、環球購物中心，充沛的教育資源 (4 大國際學校) 及打造成「台灣坎城」的國際媒體園區其中民視已經搶先進駐，未來東森、三立、TVBS 都將進駐林口，林口工一產業園區「產業躍升創新園區」也吸引 6000 家廠商爭取進駐，加上合宜的房價，吸引各地居民大量移入，為近 10 年來，大台北地區人口移入前 2 名，是新北市人口成長最快速，也是最年輕的城市，並蟬聯 8 年，新北居民年平均所得第一名。

(圖: 業者提供)

七星級「聯虹君耀」倒數珍藏中

承襲長虹建設 (5534-TW) 名宅血統的聯虹建設，則是秉持好規格不一定非大坪數專屬的理念，開始將布局輕豪宅市場，致力打造房市一片新藍海。

(圖: 業者提供)

繼位於林口富貴公園第一排、採中等坪數規劃的首推案「聯虹天耀」熱銷後，聯虹於林口在地人都嚮往的核心區吉祥公園第一排，接連推出 2 個小坪數規劃的輕豪宅新案「聯虹星耀」與「聯虹君耀」，並先推出符合年輕世代需求、小而精巧的輕量豪邸「聯虹星耀」成為團隊 47 年豪宅經驗首發小宅案，全案純住宅 70 戶，11 月下旬公開，預約即超過 700 組，創紀錄的公開即開紅盤。

長虹建設總經理李耀中 (左 2) 聯虹建設董事長李耀民 (左 3) 長虹建設美學藝術總監蔡玥晨 (中) 建築師蕭家福 (右 1) 。(圖: 業者提供 )

長虹團隊 X 聯虹建設

負責「聯虹星耀」銷售的專案經理莊智捷表示，為複製「聯虹天耀」打造富貴公園豪門聚落的成功經驗，這次除了「星耀」與「君耀」都擁有面吉祥公園第一排的公園宅條件，更徹底發揮長虹的集團優勢，集聯虹品牌、上市建商 (5534) 長虹背景、宏林甲級營造廠、公園宅、豪宅頂級配備等 5 大優勢於一身。

為回應廣大「虹粉」的呼聲，12 月 26 日緊急加碼再公開「聯虹君耀」吉祥公園富人居，永久棟距綠意首排，為家人珍藏無價景觀森林。基地面積 269 坪，規劃 1 棟地上 20 層、地下 4 層建物，外觀採英倫風格設計，1 樓僅規劃社區公設，零店面的純住宅社區，樓上住家單層 6 戶，規劃配置兩部電梯，坪數分別為 30 坪 2 房與 46 坪 3 房單純的格局，格局上 2～3 房皆面公園，無論 2 房、3 房皆有獨立衣帽間。

鑑於林口少有輕量坪數搭配高端配備的產品，「聯虹君耀」從內到外處處可見頂級豪宅才有的規劃，大量採用豪宅規格的進口設備，為了徹底實踐防疫生活，包括大廳與電梯都有醫療團隊指定的夏普空氣清淨機過濾、電梯選用東方文華的迅達高速電梯，地下室梯廳也有不斷網 wifi 系統，搭配智能超級馬桶、感應龍頭、SUNWAVE 廚具、洗碗機，直接晉升完美的豪宅頂級配備。

聯虹君耀以更高規格的大基地小坪數豪邸規劃，誓言打造品牌代表作，挑戰區域新富人居成為林口核心新地王。

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