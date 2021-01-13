經濟大衰退2倍！新冠疫情失業潮 全美未來4年恐增加60.3萬名遊民

一項新研究報告指出，新冠疫情造成的美國遊民人數可能是經濟大衰退的 2 倍。

根據經濟圓桌會議 (Economic Roundtable) 最新研究，未來 4 年新冠疫情引起的經濟衰退預計造成全美長期流離失所人數增加約 49%，且此危機要到 2023 年才達頂峰，亦即全美會增加 60.3 萬名勞動年齡的遊民。

經濟圓桌會議是總部位於加州的非營利性城市研究組織。

研究報告指出，「與工作脫節會令人退化，工作減少、收入減少，生活穩定條件下降，且進一步與工作脫節。這並非完全失業，而是處於勞動市場的邊緣，這也是經濟驅使的遊民主要成因。」

加州情形將更糟糕，在新冠疫情爆發前，加州的遊民問題就已經很嚴重，可謂全美遊民中心。未來 4 年加州遊民估計將增加 68%，也就是 131400 名成年人，其中 1/3 以上位於洛杉磯縣。

經濟圓桌會議回顧了 2008 年經濟衰退後發生的情況。在該段期間內，約 10% 洛杉磯失業者隨後成為遊民。

但並非所有遊民都在街上過活，研究人員也將住在避難所或到處借住親朋好友家的人計算進去，事實上，研究人員估計，因疫情造成經濟衰退而流離失所者，最終可能都以到處借助的方式撐著過日子。

當前失業狀況的性質讓研究員認為，其導致的遊民危機更加嚴重。成為遊民風險最大者為收入低於貧窮線的美國人，包括打零工或低薪工作者，這些勞工大多集中在工業，因該產業受疫情創傷最重，另外包括餐廳、娛樂和旅遊業。

美國近期通過的刺激措施將可幫助許多低收家庭守住房子，這很大程度上歸功聯邦失業保險金增加。Zillow 另一項研究估計，去年 3 月尚在職的租屋者，超過 300 萬人在 11 月仍無法找到工作。