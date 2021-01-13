分析師：川普下台對這些股票來說是壞消息

週二 (12 日) 美國總統川普即將下台，華爾街分析師列出，這將對哪些股票將帶來壞消息。

投行 BTIG 股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 和 Michael Chu 表示，，面對上週美國國會暴動流血事件、新冠疫情升級、非農就業報告不佳以及殖利率上升，股票市場具有決定性的反彈能力，這證明瞭牛市處於新的、投機性的、波動性更大的階段。

Julian Emanuel 和 Michael Chu 提到，類似的階段在 1999-2000 年間持續 6 個多月，因為當時標準普爾 500 指數進一步反彈 25%，歷經多個約 15% 的拋售力道。2021 年任何類似的回落深度在很大程度上取決於美債殖利率。

Julian Emanuel 和 Michael Chu 研判，川普卸任必然會自然地降低人們對媒體的興趣，最終隨著經濟重新開放、旅遊和休閒活動類股也將反彈。

2019 年底以來，表現優於大盤的 S＆P 1500 通訊服務股票清單 (圖片：翻攝 BTIG、marketwatch)

Julian Emanuel 和 Michael Chu 還提到，Google (GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和 Twitter (TWTR-US) 最近限制內容提供者和平臺訪問的舉措，可能只會促使政界人士尋求對它們進行更多監管。

隨著投資者轉向價值而不再是成長股，通訊服務類股也將遭殃。

Julian Emanuel 和 Michael Chu 列出自 2019 年底以來，表現優於大盤的 S＆P 1500 通訊服務股票清單，包括臉書、迪士尼 (DIS-US)，Netflix (NFLX-US) 等。預料川普下台後，這些領先者將轉變為落後者，因為政治家對媒體的關注 (監管) 更多。

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