英國將擬新規 禁止企業自新疆進口涉及強迫勞動產品

中國新疆強迫勞動議題引發國際關注，英國外交大臣藍韜文 (Dominic Raab) 週二 (12 日) 表示，將對國內企業祭出新規定，禁止中國新疆地區相關產品進入企業供應鏈，否則將處以巨額罰款，以示英國對此議題的強勢立場。

藍韜文於國會發表談話表示將徹底執行採購檢查，並加強《現代奴役法案》(Modern Slavery Act) 的罰款範圍，此外，政府還將禁止任何不遵守採購規定的企業與政府簽訂合約，並進行針對新疆的出口管制審查。

藍韜文表示，上述計劃將有助於確保沒有任何英國組織、政府單位或私營企業，有意或無意自侵犯維吾爾族或新疆其他少數民族的人權中牟利或助長此類風氣。英國必須確保沒有任何與新疆有關的產品。

中國政府被指控長期迫害以穆斯林為主的新疆維吾爾族，聯合國預計有超過 100 萬名維吾爾人及遭中國關押在「再教育營」，同時發生強迫勞動及強迫維吾爾族婦女絕育情況。北京政府始終否認相關指控。

儘管對中國違反人權行為表示譴責，英國政府此前一再拒絕保守黨內部的一些呼籲，即援引《全球馬格尼茨基人權問責法案》(Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) 對中國實施制裁。

藍韜文表示將保留動用上述法案的權利，強調英國仍希望與中國建立正向和具建設性的關係，但不會犧牲自我價值或國家安全。