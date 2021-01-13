〈陸股盤後〉投機心態濃 上證回檔下滑0.3% 失守3600點

周三 (13 日)A 股三大指數開平高後震盪走低，前一個交易日領漲的證券類股回檔下挫，成為今日拖累 A 股人氣的因素之一。

指數在前一個交易日大漲之下，今 (13) 日獲利了結賣壓較重，特別是漲幅較大的創業板指回檔也較深，顯示投資人在沒有更新的刺激因素帶動下，多以短線操作為主。

今日滬深兩市成交金額續破兆元人民幣水準，已連續第 8 個交易日出現交易榮景，今日達到成交金額達 1.23 兆元，日增 13%。

盤面上，工藝商品、港口、民航機場等族群走揚，證券、造船、安控、白酒等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.27%，報 3598.65 點；深證下跌 0.61%，報 15365.43 點；創業板指下挫 1.57%，報 3130.30 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 27.12 億元，其中滬股通賣超人民幣 3.58 億元，深股通買超人民幣 30.7 億元。北向資金已連續六個交易日買超，金額累計逾 360 億人民幣。

產業消息

TCL 科技業績預告估計 2020 年純益 42 億人民幣～44.6 億人民幣，年增 60%～70%，主要受惠於面板價格上漲，其股價大漲 7.2%，利多消息也帶動同族群走勢，彩虹股份漲停、藍思科技大漲 6%、蘇大維格勁揚 8.9%、京東方上漲 0.9%。

中資券商指出去年第四季航運景氣指數創歷史新高，中國出口持續超預期，海運維持高景氣能見度，航運類股走揚，中遠海發、中遠海控紛紛漲停、中遠海能、中遠海特均跳漲 5.9%、寧波海運上漲 2.4%。

法人觀點

天風證券分析，從盈利和流動性兩個層面來看，春節前的股市仍然是機會大於風險。市場結構來看，龍頭類股雖然高估值但出現崩盤的機率低，只是可能會出現回檔，因此投資人可留意優質二線權值股。

中信建投表示，2021 年第一季是全年行情最好的時期，建議投資人能抓住目前投資機會，但仍要留意疫情發展、去槓桿和主管監管態度所帶來的股市波動。投資方向上以軍工、太陽能、新能源汽車、晶圓代工、雲計算、工業互聯網等族群為主。

