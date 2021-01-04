中芯陷入羅生門 許可證有無取得各有看法

周一 (4 日)「科創板日報」報導指出在獨家確認後，中芯國際(981-HK) 的成熟製程關鍵供應已取得出貨許可證。該報得到的消指出，取得許可證的產品包含 EDA、設備和材料等。但同日稍早則有科技電子平台直指中芯取得許可證的消息可能不實，一時間中芯有無取得半導體的出貨許可成為羅生門。

中國科技電子平台「快科技」表示，在媒體不斷報導中芯取得美國成熟製程關鍵供應的出貨許可證後，該平台積極連繫相關企業都沒有取得正面回應。

同時中芯也遲遲未發表公告，這有違過去公司過去針對市場重大消息作出聲明的慣例，直至今 (4) 日中芯都未對供應鏈的報導做出說明。

「快科技」指出在 3 日晚間，透過數家美系知名設備廠商內部人士了解到，這些公司並未獲得向中芯國際供應成熟製程設備的許可。

有的只是可以幫中芯國際裝機和修理機器（零組件是中芯國際之前囤積的可以幫忙更換），但是其他的設備和零組件的銷售和技術支援都仍在凍結狀態。而且也只有裝機、修機的工程師可以和他們接觸，其他相關人員基本還是處於禁止接觸狀態。

某美系設備廠表示，在美國商務部通知禁止供貨的當下，公司就已經申請許可證。但是就連最低階的設備，美國商務部光走流程就至少花上逾一周的時間。同時管制更嚴格後，已經連技術支援都撤離。

外界認為 12 月下旬遇到聖誕假期，美國官方不太可能那麼快就會核准出貨許可證。

