納入實體清單 中芯：先進製程進展重創

在美國宣布將中芯納入實體清單後，周日 (20 日) 晚間，中芯公告表示，納入實體清單對公司短期營運沒有重大影響，但對 10 奈米以下工藝技術將有重大影響。中芯會盡全力與美國政府相關部門溝通，將不利的影響減至最低。

由於中芯 14 奈米以下先進製程產品的佔營收比重很小，營收主要來自成熟製程，因此美國此舉對營收影響有限。根據中芯 2020 年第三季財報顯示，該公司主要營收來自 0.15/0.18 微米、55/65 奈米及 40/45 奈米製程，14/28 奈米製程只佔營收 14.6%。

不過中芯想要更進一步在 10 奈米發展將會受到美國禁令封鎖。美國商務部在禁令中特別提到，10 奈米及以下半導體晶片生產所需的特定技術與設備將被直接拒絕出口，以防止此類關鍵的技術用於中國的軍民融合。

(圖片: AFP)

業內表示美國禁令意味著 10 奈米以上半導體製造所需設備和技術，美國企業還有機會透過申請許可證的模式繼續向中芯供貨。

同時，高通也有相當一部分晶片是由中芯代工。業內估計高通電源管理晶片 60% 都由中芯代工，如果中芯就此停擺，高通最新的 5 奈米手機晶片出貨短期也將受到影響，相信高通也會積極向美國政府遊說讓中芯可取得設備與材料供貨許可。

而美國商務部這一制裁最直接影響的是中芯先進製程研發。目前，中芯的製程推進到 N+1(介於 10 奈米和 7 奈米之間)，並已有小量試產，預計 2022 年可以達到 N+2 量產。但由於 EUV 設備遲遲無法到位，以及沒有 IC 設計大廠共同研發，因此高階製程不易推進。