〈房產〉日勝生日初不老莊園 三合一守護高齡獨居安全

台灣房市目前雖熱絡，但目前市場上高齡屋宅比例仍高，幾乎等於每二戶之中，就有一戶屋齡超過 30 年，而台灣高齡獨居者正逐年攀高，老式的房型規劃，無法因應安全舒適的適老化生活。日勝生 (2547-TW) 集團在三芝所規劃的樂齡宅【日初不老莊園】空間採通用設計，能滿足不同性別、年齡、能力、身體特性差異等使用者的生理、心理及精神需求。

日勝生【日初不老莊園】包括從一樓公設到居家房門的出入口淨寬大於 80、公共及個人居家通道淨寬大於 90 公分、浴室門淨寬大於 75 公分、玄關門、浴室門之入口處設置低於 3 公分以下之門檻，並作 1/2 斜角處理等，為老人、小孩和身障朋友等不同需求者，打造暢行無礙的共融空間，即使隨年齡產生體能與行動的逐漸退化，亦能減少跌倒等居家風險，實現全齡 UD 智慧生活。



此外，在人身安全上採用超寬頻技術 UWB(Ultra Wide Band) 精準定位系統，社區公共區域範圍內卡片能提供長輩緊急求救時所在位置，另卡片結合 MIFARE RFID 晶片可提供門禁控制、八循環運動機台身分辨識、A 棟樂陶居餐廳用餐扣款等功能。

在【日初不老莊園】的軟體服務可搭配「樂陶居」銀養專業團隊，如護理師、營養師、社工等人員，並導入智慧照護系統，可將血壓、體溫、血氧、心跳等生理量測數據上傳至雲端儲存，個人的健康照護資料可於就醫時提供醫師參考或讓家屬關懷長者的健康狀況；也將與在地美容院、洗衣店、清潔公司等合作，自費滿足生活所需服務，想自理或委託專業處理都能自由選擇，過上愜意、自在、又無壓力的理想老後。

【日初不老莊園】湧抱不老鄰 友族俱樂部｜三芝後厝漁港旁｜專線：02-8635-1333