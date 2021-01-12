蔚來將發行13億美元可轉債 溢價45%～50%

周二 (12 日) 美股盤後，中國造車新勢力之一的蔚來汽車(NIO-US) 宣布將發行 13 億美元的可轉換公司債，分別在 2026 年及 2027 年到期，金額各為 6.5 億美元。受到這個利空消息影響，蔚來盤後股價重挫 4.6%。

蔚來將可轉換公司債的利率定在 0%～0.5%，轉換溢價為 45%～50%；預計將於 1 月 12 日美股盤後定轉換價，該公司將透過瑞士信貸、高盛、摩根士丹利、以及中金公司發行可轉換公司債。

週一收盤，蔚來上漲 6.42% 報 62.70 美元，市值 977.43 億美元，盤中股價一度來到 66.99 美元，市值衝破 1000 億美元。

蔚來表示這次透過可轉債募集的資金主要用在一般公司營運，並進一步加強公司現金。同時公司授權債券的最初購買方有 30 天的選擇權，以購買發行總額以外的 1 億美元 2026 年債券和 1 億美元 2027 債券。

(圖片: AFP)

日前蔚來在年度盛會 NIO Day 上，首次公布在未來 ET7 車款中，搭載輝達 DRIVE Orin 的超級電腦 Adam。輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，自動化、電動化將是改變汽車產業的關鍵力量，看好人工智慧 (AI) 將創造未來電動車隊。

蔚來汽車董事長暨執行長李斌則指出，蔚來與輝達合作將加速汽車自駕發展，蔚來內部開發自動駕駛演算法將運行在四個輝達 Orin 處理器上，可望為汽車提供逾 1000 TOPS 的運算能力。

