中國電動車始祖法拉第未來考慮採SPAC方式上市

彭博報導引述知情人士透露，中國電動車製造商法拉第未來 (Faraday Future) 準備與 Property Solutions Acquisition(PSAC-US)合併，合併之後公司的估值約為 30 億美元。

不過 Property Solutions Acquisition 是一家「空白支票」公司，目前並沒有實際業務，這一類型的公司透過併購非上市公司來達成挹注新業務和市值上升的目的。

根據消息來源指出為了併購法拉第未來，Property Solutions Acquisition 計劃增資逾 4 億美元，期待合併後公司市值可升至 30 億美元 (目前市值不到 3 億美元)，如果交易最終得以實現，法拉第未來將透過該方式達成上市心願。

而消息人士指出因為該交易還沒有得到最終定案，所以內容可能改變，談判也有可能破裂。

(圖片: AFP)

拉法第未來是中國智慧電動車開山祖師，該公司在 2017 年 CES 展上首度對外發布旗下首款電動車 FF91，引來各界關注。

但隨後公司在電動車研發和生產等多方面陷入困境，資金和人事危機不斷，原先的拉斯維加斯生產基地計劃流產，公司也曾多次傳出瀕臨破產的消息，而創辦人賈躍亭則深陷債務泥潭。

不過法拉第未來的上市夢一直未消退，賈躍亭去年曾透露正籌備以 SPAC（特殊目的併購）的方式尋求在美國實現 IPO，作為新創電動車製造商，這個反向併購是可實現最快上市的方式。

在中國電動車三大新勢力 - 蔚來、理想、小鵬已在美股資本市場做得有聲有色之際，昔日開山祖師法拉第未來卻銷聲匿跡。如果賈躍亭能憑藉 SPAC IPO 重回資本市場，法拉第未來能否迎來重生，外界十分好奇。

SPAC 不同於一般尋 IPO 上市的過程。這種方式通常是上市企業為只有現金卻沒有實際業務和其他資產的空殼公司，然後在一定期限內 (通常兩年)，找到某個產業擁有發展潛力或優質公司進行併購。目的是幫助那些優質企業縮短上市流程，同時也讓原始 SPAC 企業股東出現獲利。

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