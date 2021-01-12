〈紐約匯市〉美元連四日反彈 隨美債殖利率攀高 拜登刺激計畫受矚目

美元延續上周從近三年低點反彈的走勢，周一 (11 日) 對主要貨幣全面走高，主因美國公債殖利率攀升提供支撐。

將於 1 月 20 日就職的美國總統當選人拜登，承諾將增加規模達「數兆」美元的財政刺激。擴大財政支出通常會導致投資者擔心通膨升溫，在經濟疲弱的情況下對美元不利，但最近幾周美元卻因美國公債殖利率上升而受到支撐。

美國公債殖利率近幾日大幅波動，長債尤其明顯。10 年期美債殖利率連續第七個交易日上揚，攀升 2 個基點至 1.13%，創 10 個月高點；2 年期和 10 年期美債殖利率差報 99 個基點，是 2017 年 7 月來最大差距。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 90.494，連續第四個交易日上漲。

美元指數上周一度跌到 89.21，為 2018 年 3 月以來最低水準，上周五回到 90 以上。

Amundi Pioneer 資產管理公司外匯策略主管和投資組合經理 Paresh Upadhyaya 說：「美元升值不僅是因為殖利率上升，還是美國政治情勢不確定性加劇所造成的避險需求。我認為這誇大了美元的升勢。」

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五公布的數據顯示，外匯市場投機客仍極度看跌美元。

美元強勢下，歐元、英鎊皆走軟。歐元貶值 0.4% 至 1.2167 美元，是接近三周來最低。

英鎊對美元貶值 0.3% 至 1.3532 美元，是近兩周來最低。英國首席醫療顧問警告，未來幾周疫情最為嚴峻。

比特幣周一一度暴跌 20% 至一周低點，之後跌幅收斂，但仍是去年 3 月以來最大單日跌幅。

截至周二 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：