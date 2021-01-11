比特幣急挫10%以上 看漲分析師：今年可能大跌50%後達成3倍漲勢

在站上 4 萬美元後不久，比特幣由台北時間周日 (10 日) 晚間開啟跌勢，大跌超過 10%，至 35000 美元下方。

至台北時間周一下午 13:10，比特幣在主要交易所價格約 35680 美元，較 1 月 8 日創下的歷史高點 41362 美元，下跌約 14%。周一最低價在 33447 美元左右，是 1 月以來的低點。

比特幣走勢 (圖表取自 Coindesk)

早期就開始關注比特幣的著名分析師，Fundstrat 的 Thomas Lee 表示，在 2021 年餘下的時間裡，投資人將不得不面對比特幣的大幅波動，它可能由現價大跌 50%，之後再上漲，全年漲幅再度達到 3 倍以上。

Lee 在去年末，比特幣價格在 29000 美元時發布報告，認為 2021 年會是一個新的歷史性年份，將目標價先訂為 4 萬美元，但全年的漲幅可望達到 3 倍，突破 10 萬美元上方。

在他發布預測後不到十天，比特幣就鬆達成其目標價。但 Lee 在報告中也提出警告，比特幣向下修正的強度也會相當大，可能到 50%。

Lee 預測，比特幣將在 1 月下旬至 4 月下旬某個時間點，跟隨標普 500 指數在 4000 左右時，來到新的頂峰，但隨著標普 500 指數跌 10%，比特幣出現更巨幅的動盪，大約下跌 40-50%。

不過 Lee 認為，投資人也不必過於驚慌，對比特幣來說這是典型的修正。他預測，2021 年比特幣的走勢將與 2017 年相似，出現拋物線式上漲。

比特幣周一的跌幅伴隨著美債殖利率上升，美元全面反彈，美元計價商品普遍下挫。以太幣也慘跌，24 小時跌幅最高更達 20% 左右。