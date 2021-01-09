冬季疫情導致美國就業萎縮 拜登喊話將推數兆美元刺激方案

美國入冬後疫情升溫，導致 12 月就業市場再陷萎縮，美國總統當選人拜登周五 (8 日) 呼籲立即推出數兆美元的財政刺激，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元。但提案在民主黨內引發正反意見，意味著拜登雖然完全執政，但在參院僅掌握微弱多數，要如願推動更大規模紓困仍有變數。

拜登說，周五的就業報告顯示，美國民眾需要更 XDD 多緊急援助，包括發放 2000 美元的紓困支票，即使必須透過赤字融資，還是要立即採取行動。

拜登說，他計劃中的紓困案金額很高，「規模將高達數兆美元」。他將在下周四 (14 日) 公布提案，趕在 20 日宣誓就職之前。

拜登計畫的新一輪紓困計畫將使使美國人的紓困金增至 2,000 美元，並擴大失業保險範圍，向州與地方政府政府提供數十億美元的援助，以促進經濟成長。

美國勞工部周五公布，去年 12 月非農就業人口減少 14 萬人，是八個月以來首見萎縮，市場原本預估會增加 7.1 萬人。12 月失業率持平在 6.7%，連七個月下滑走勢止步。

民主黨在參院僅掌握微弱多數

民主黨已經掌握眾院多數，參院席次則和共和黨打成平手、各掌 50 席，因副總統賀錦麗擁有決勝的一票，民主黨得以掌握微弱多數，拜登若想推動野心勃勃的計畫，考驗著他對黨內同志的影響力，以及他影響共和黨人的能力。

民主黨黨內對擴大財政刺激有雜音，該黨西維吉尼亞州參議員曼欽 (Joe Manchin) 周五堅決反對發放 2,000 美元紓困支票，強調應把錢優先發放給有需要的人，包括優先讓民眾接種疫苗、提高就業率。

現任總統川普上個月簽署 9000 億美元刺激計畫立法，但補充失業救濟金只延長發放到 3 月中旬，代表議員必須在這個時間之前推出新一輪計畫。已簽署立法的計畫也不包括民主黨的州和地方政府援助，每人發放現金則為 600 美元。

德意志銀行美國首席經濟學家 Matthwe Luzzetti 預估，拜登額外推出的財政刺激規模介於 7500 億美元到 1 兆美元，摩根大通、高盛、美銀預估的金額也介於這個區間。