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川普禁令逼近 華爾街投行將下市在港500多種結構性產品

川普禁令逼近 華爾街投行將下市在港500多種結構性產品 (圖：AFP)
川普禁令逼近 華爾街投行將下市在港500多種結構性產品 (圖：AFP)

因應川普的軍企投資禁令，包含高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan) 及摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在內等華爾街投行已向香港交易所提交文件，將中國三大電信巨頭相關的 500 多種香港上市結構性產品予以下市。

華爾街三大投行週日 (10 日) 向港交所提交文件表示，將排除在香港上市，與中國電信、中國移動以及中國聯通，或是與恆生指數掛鉤共 500 多種金融結構性產品，道富銀行 (State Street) 也表示，該公司管理追蹤恆生指數的指數股票型基金 (ETF)，不會對受制裁股票進行任何新的投資行為，但仍維持現有股權。

美國財政部下的海外資產管制辦公室 (OFAC) 上週發布指引稱，川普行政命令將自美東時間 11 日起生效，行政命令適用範圍內所有產品交易均將受到限制，屆時投行禁止向投資人出售相關產品，所有交易將在 1 月 25 日暫停，產品會在 1 月 28 日下市。由 15 家公司在港上市的結構性產品共超過 1.2 萬種。

香港豐盛金融集團 (Ample Finance Group) 董事黃國英認為，投資人將轉向歐洲或中國的發行人，預計下市不會產生太大影響。

香港證券及期貨事務監察委員會表示，已向投行強調，它們所採取的任何行動須基於必要及公平，同時應考慮到投資人的最大利益和市場完整性。

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