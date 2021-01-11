川普禁令逼近 華爾街投行將下市在港500多種結構性產品

因應川普的軍企投資禁令，包含高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JP Morgan) 及摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在內等華爾街投行已向香港交易所提交文件，將中國三大電信巨頭相關的 500 多種香港上市結構性產品予以下市。

華爾街三大投行週日 (10 日) 向港交所提交文件表示，將排除在香港上市，與中國電信、中國移動以及中國聯通，或是與恆生指數掛鉤共 500 多種金融結構性產品，道富銀行 (State Street) 也表示，該公司管理追蹤恆生指數的指數股票型基金 (ETF)，不會對受制裁股票進行任何新的投資行為，但仍維持現有股權。

美國財政部下的海外資產管制辦公室 (OFAC) 上週發布指引稱，川普行政命令將自美東時間 11 日起生效，行政命令適用範圍內所有產品交易均將受到限制，屆時投行禁止向投資人出售相關產品，所有交易將在 1 月 25 日暫停，產品會在 1 月 28 日下市。由 15 家公司在港上市的結構性產品共超過 1.2 萬種。

香港豐盛金融集團 (Ample Finance Group) 董事黃國英認為，投資人將轉向歐洲或中國的發行人，預計下市不會產生太大影響。

香港證券及期貨事務監察委員會表示，已向投行強調，它們所採取的任何行動須基於必要及公平，同時應考慮到投資人的最大利益和市場完整性。