中國互聯網20強 騰訊、阿里穩居冠亞軍 貝殼找房躍大黑馬

《礪石商業評論》今 (12) 日發布 2020 年中國互聯網 20 強企業排行榜，主要從營收、獲利、市值、核心競爭力及成長潛力等五項指標來評選，除了騰訊及阿里巴巴穩居冠亞軍外，榜單也出現大洗牌，美團、拼多多、京東登上第 3-5 名，貝殼找房去年異軍突起並成功上市，躍居第 8 名。

《礪石商業評論》每年年初都會評選出過去一年各產業最具價值的領導企業，範圍涵蓋互聯網、人工智能、雲端、汽車、地產、消費、半導體、銀行及證券等核心產業，今天正式發布中國互聯網 20 強企業榜單。

中國產業 2020 年出現劇烈變動，但騰訊 (HK-0700) 仍穩居龍頭地位，阿里巴巴 (HK-9988) 位居第 2，兩檔均為恒生科技指數成份股。購物平台美團 (HK-3690) 則為第 3 名，於去年 12 月 7 日正式成為恒生指數成份股。拼多多、京東 (HK-9618) 分列第 4、5 名。

第 6 至 10 名依序為百度、字節跳動、貝殼找房、網易 (HK-9999) 與滴滴。其中，貝殼找房最受市場矚目，它在 2017 年底成立，獲騰訊及軟銀投資，為中國最大的房屋交易及服務平台，去年中旬成功在美上市，為互聯網 20 強中的第 8 名，企業價值評估也躍居前 10 名。

第 11 至 15 名分別為東方財富、快手、嗶哩嗶哩、攜程及唯品會，其中，東方財富一直是一家低調的互聯網企業，但去年營收、獲利及市值均表現亮眼。據外媒報導，嗶哩嗶哩近期將申請赴香港第二上市，擬募資超過 20 億美元。

第 16 至 20 名則為芒果 TV、360、平安好醫生 (HK-1833)、汽車之家與新浪微博。值得關注的是，芒果 TV 去年營運亮眼，正式打破「愛優騰」三足鼎立的局面，市場持續看好未來成長性。中國平安旗下的平安好醫生及汽車之家也都躋身 20 強，顯示傳產企業積極轉型布局互聯網，已進入成果收割期。

【鉅亨獨賣】新光恒生科技指數基金，1/11 起霸氣登場！