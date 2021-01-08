〈陸股盤後〉A股三指數小跌 外資不驚狂掃逾200億人民幣 買超創次高

周五 (8 日) A 股三大指數開高震盪下滑，三指數小幅收黑，上證與創業板指在連續上漲 6 個交易日後，暫時停止上攻的腳步。

不過外資買盤卻十分熱絡，北上資金今年買超逾 200 億人民幣，創下歷史次高天量，僅次於 2019 年 11 月 26 日創下的 214.3 億元買超的紀錄。

盤面上，工藝、電信、文化傳媒、通訊、珠寶首飾等漲幅較大，造船、航空、農牧飼漁、非鐵金屬、食品飲料跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.17%，報 3570.11 點；深證下跌 0.24%，報 15319.29 點；創業板指下跌 0.37%，報 3150.78 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 206.15 億元，其中滬股通買超人民幣 105.85 億元，深股通買超人民幣 100.29 億元。

產業消息

陸媒報導指出元旦期間上海三個處豪宅銷售旺，此外深圳新屋同樣熱銷，出現 3 人搶 1 戶的情況，地產股上漲，招商蛇口上漲 2%、萬科、金科股份均漲 1.9%、綠地控股上漲 1.1%。

近期漲多的白酒類股下滑，今世緣重挫 5.6%、洋河股份大跌 5.3%、五糧液大跌 3.9%、貴州茅台下滑 2.3%。

法人觀點

國盛證券預計，2021 年外資買超將超過 2020 年，買超規模有機會逾 3000 億人民幣。儘管 2020 年外資大買大賣，這主要歸於交易型外資大幅賣超，配置型外資仍在持續加碼。

而且目前中國外資比重仍明顯低於國際主要指數，截至 2020 年第三季，A 股外資比重為 3.8%，較國際主要市場相比仍有很大的上漲空間，水往低處流的邏輯依舊成立，外資長期流入趨勢將延續。

