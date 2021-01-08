新能源概念類股輪動 造車上太陽能下

今年開局新能源概念股延續著去年的狂飆的氣勢，以特斯拉為首的新能源族群，在 CEO 馬斯克超越貝佐斯成全球首富後，又再掀起一波比價效應。周五 (8 日) H 股新能源汽車集體爆衝，吉利汽車(175-HK) 最高飆漲逾 20%，雅迪控股 (1585-HK) 大漲逾 9%，北京汽車 (1958-HK) 勁揚逾 7%。

看好電動車未來前景，不少科技大廠與汽車製造商合作，最新消息指出，百度 (BIDU-US) 與吉利以自駕車為最終目標進行合作。蘋果 (AAPL-US) 也傳出接洽現代汽車，瞄準自駕車市場。

在吉利汽車有機會切入電動車市場的同時，該公司也大幅提高 2021 年銷售量達 153 萬輛，券商一致看好，摩根大通直接將吉利目標價由 18 港元大幅上調 178% 至 50 港元，並調升集團 2022 年純益預測達 36%。

除了電動車概念外，太陽能則是另一個火熱的新能源概念，不過受到連日來的大漲，今 (8) 日相關類股出現獲利了結的賣壓，A 股太陽能類股大多下挫，類股指數也回檔逾 1%。

資料來源: 東方財富網

H 股的太陽能族群同樣也是呈現多數回檔走勢，除了信義光能 (968-HK) 一檔上漲外，在下午 4 點收盤前半小時，其餘各股均收黑，跌幅介於 2%～6% 之間。

分析指出，新能源概念不論是太陽能還是電動車都是今年中國政府全力扶持的方向，不論在十四五計劃或是節能減碳等層面，因此看好相關個股全年股價的表現。可能在這波漲勢中會出現類股輪動，但趨勢上仍屬牛市。

