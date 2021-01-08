強強合作 百度計劃與吉利共同造車 吉利股價大漲13%

周五 (8 日) 路透社引述知情人士表示，百度(BIDU-US) 計劃籌建一個生產智慧電動汽車的公司，將與吉利汽車 (175-HK) 合作利用吉利的工廠進行汽車生產作業。此外，百度將取得新公司的多數股份和絕對投票權。吉利汽車對此傳言不予置評。



受到利多刺激，吉利汽車 H 股一度大漲至 14%，截至上午 10:42 止，吉利股價勁揚 12.6%，每股暫報 31.3 港元。

資料來源: 新浪財經, 吉利股價即時走勢

知情人士稱，百度將對吉利工廠的現有生產設施進行改造以生產汽車，並且將向新車提供車載電子系統，而吉利則提供造車工程技術。其中一名知情人士透露，合作雙方還就使用吉利的電動汽車平台 SEA 進行協商。

去年 12 月，曾媒體報導稱，百度正考慮生產自家的電動車。當時，知情人士透露，百度考慮尋找汽車代工，或是與汽車製造商合資籌建一家企業，但百度要有主導權。

當時就有傳言百度已與包含浙江吉利控股集團、廣汽集團及中國一汽集團旗下的紅旗等汽車製造商就可能的合資項目進行初步談判，只是當時百度尚未做出任何決定。

除百度外，阿里巴巴也與上汽集團聯合打造高階智慧純電汽車項目「智己汽車」，滴滴出行也與比亞迪推出全球首款客製化的線上叫車「D1」。

從國外市場來看，亞馬遜、Alphabet、蘋果等科技大廠均在積極佈局汽車領域業務，或對相關獨角獸企業進行投資。

今 (8) 日最新消息則指出，蘋果有意與韓國汽車大廠現代集團共同打造自駕電動車。

