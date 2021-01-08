疫情拉抬 法人看好生技業今年獲利僅次科技

因應疫情美國食品藥品監督管理局 (FDA) 放寬新藥審核標準，投信認為，隨著新藥上市帶動獲利成長可望拉抬醫療產業增長，預估醫療產業今年獲利可望維持兩位數增幅，表現僅次科技業。

各大藥廠肺炎疫苗研發持續進展，而為因應新冠病毒可能造成臨床實驗進度的延遲，FDA 對於新藥審核標準放寬並加速放行，據統計，2020 年 FDA 核准上市的藥品高達 53 項，僅次於 2018 年歷史新高 59 項。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，2020 年 FDA 共批准 6 項新興治療藥物，包括基因療法、細胞療法等，甚至在有孤兒藥資格的新興療法獲批數目高達 32 個，占全年批准新藥的 6 成，比例創十年來新高，顯示美國對藥品創新的積極鼓勵態度，有利醫療產業成長。

江宜虔指出，待疫苗注射普及強化全球的群體免疫之後，展望今年上半年醫療產業將延續疫苗及藥物需求，先前遭延宕的手術、就醫及新藥試驗等需求面料將加速回溫，有助於提供醫療產業多元獲利成長。

江宜虔分析，本次打頭陣的輝瑞、Moderna 疫苗皆採用 MRNA 創新技術，帶動肺炎疫苗超乎預期的進度，也進一步激發市場對生技產業龐大創新潛能的投資興趣。

在投資標的部分，江宜虔建議，以醫療類股兼具堅實成長動能與疫情相關題材，中長期展望良好，且若同時考量股價及獲利能力，即以指數本益比相較，醫療產業相對整體股價指數長期平均溢價達 7.4%，反映市場對於醫療類股的前景展望持續看俏。