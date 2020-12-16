不受藥價政策拖累 醫療器材領軍生技掌多頭大旗

新冠肺炎疫苗研發傳出正面進展，激勵生技醫療類股飆漲，回顧 2010 年到 2015 年期間，生技股領軍醫療走出大多頭行情，到了 2015 年起市場改追科技類股，其中又以醫療器材最具科技色彩，且較不受藥價政策拖累，漲幅為整體醫療股的 2 倍以上。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，生技股及醫療器材在醫療次產業中，相對具創新成長動能的類股帶動股價表現，預期未來 5 年能掌握創新動能的醫療生技產業，可望成為醫療類股投資的一大亮點

從醫療產業各次產業中的企業獲利來看，生物科技及醫療器材明顯勝出，優於整體 S&P500 指數；根據統計，從 1995 年至 2020 年第一季，生物科技產業平均營業利益率為 32.1%，醫療器材產業為 14.1%，均優於同期 S&P500 指數平均的 11.2%。

江宜虔分析，隨著科技產業與醫療、生技產業的結合，科技導入令醫療產業加速創新營運成長，例如 20 年前基因定序成本要價高達 10 萬美元，如今已降至 1 美元，帶動美國民眾參與檢測比率快速成長。

另外，美國聯邦政府醫療保險計畫 (Medicare) 對線上醫療的給付金額，由 2006 年約 200 萬美元增至 2016 年的近 3000 萬美元，成長高達 14 倍，根據麥肯錫估計，2025 年科技結合醫療產業的創新市場規模將上看 3500 億至 4100 億美元。

江宜虔建議，有意參與醫療生化產業的長線成長契機，可掌握製藥、生技、醫材、服務四大主題，其中，生技類股具有獲利率居冠、本益比最低之優勢，且中小型股為創新研發主力。