掌握新興債主流行情 追求收益與公益雙贏

ESG 是近年投資最熱門的議題，台新投信於 2021 年伊始，即隆重推出「台新 ESG 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，提供新興市場債券基金的全新選項。台新銀行與台新投信聯手於 1/7 假台北喜來登大飯店舉辦大型客說會，全場逾 400 人參加，盛況空前。台新投信 ESG 新興市場債券基金為國內首檔聚焦 ESG 新興企業債，不僅精選優質 ESG 企業，也兼具新興市場債的優息收優勢，讓投資基金也能追求公益與收益雙贏。

本次客說會蒞臨貴賓包括台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷、執行副總經理黃培直、副總經理盛季瑩，以及台新投信董事長吳光雄、總經理葉柱均、投資長楊珮玉等人，展現台新集團對於 ESG 議題與產品的重視。另外，台新 ESG 新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 保管銀行為台灣中小企銀，募集時間從 1/4-1/22，長達三周的募集期，也顯示台灣中小企銀對於落實 ESG 的企圖心。

台新投信總經理葉柱均表示，市面上 ESG 的債券基金投資標的多以新興市場主權債與全球高收益債為主，而台新 ESG 新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為國內第一檔專注投資於 ESG 新興企業債基金，以高評級債為主，高收益債為輔，可望降低波動率，同時又兼顧收益率。本基金投資顧問為 AXA Investment Managers Asia Limited 安盛投資管理亞洲有限公司。AXA IM 安盛投資管理為全球第 19 大資產管理公司，在責任投資及 ESG 發展已有 20 年經驗，可為投資人創造最佳效益。

葉柱均指出，近年聯合國推動的責任投資 (PRI)，鼓勵投資機構納入 ESG 元素，以提高投資收益、增加風險控管能力，目前全球簽署 PRI 的投資機構已逾 3,000 家，所管理的總資產規模超過 103 兆美元，以往 ESG 被認為是額外成本的企業責任，現在卻被視為營運決策是否穩健、投資是否具有永續性的指標之一。新興國家正在發展金融監管法規，現在正是利用 ESG 分析為新興市場債提升投資價值的最佳時機，同時，各國央行持續寬鬆政策全球低利時間將更長更久，新興企業兼具 ESG 與殖利率優勢，達到兼顧公益與收益雙利，建議優先布局。

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