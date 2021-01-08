【富蘭克林】權值股帶動，大盤續創新高

受到費城半導體指數強勁漲幅帶動，台灣加權指數也由科技權值股領軍，持續上漲。周五 (1/8)，終場大漲 249.95 點或 + 1.64%，收 15,463.95 點，成交量 3,948.01 億 (台幣)。(資料來源：證交所，1/8)。富蘭克林華美投信認為，外資強力回補權值股，加上美國費城半導體指數開年後漲幅逾 5.06%(截至 1/7 止)，帶動台灣半導體等權值股表現亮眼，預估大盤後市表現仍樂觀，但宜留意財報公布具雜音。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，目前看好科技上游類股表現，加上外資元月歸隊，回補科技與大型權值股，推升半導體與 IC 設計相關類股表現，持續向上墊高；由於台灣疫情控制得當，持續受惠轉單，加上今年因防疫所衍生新的需求，導致晶圓代工產能供應吃緊，交貨期 (lead time) 拉長，加上原物料亦漲價，衍生電子零組件接連漲價，因此電子業供應鏈仍處於上肥下瘦狀態。

另外，周書玄表示，儘管國際疫情因冬季來臨又有擴大趨勢，但台灣相對防疫較為成功，持續受惠轉單效應；另外，政府偏重再生能源長期發展，帶來龐大商機，因此風力發電與太陽能成為成長型內需產業。未來主要風險則應觀察疫情發展以及拜登當選美國總統後接下來的中美貿易政策走向。

周書玄也強調，2021 年上半年投資趨勢仍看好以 5G 為核心所引發科技產品規格提升，加上週邊 IC 訂單倍增填滿 8 吋產能，因此，晶圓代工訂單能見度已達 2021 年下半年，且漲價趨勢確立，電子業呈現上肥下瘦，預估越往上游表現越好，另外，傳產類股則看中如: 運動休閒 (自行車、運動鞋與服飾)、航運、車用零組件等類股持續有表現機會。

富蘭克林華美投信認為，台股市場因外資元月開工後即見強勁買超回補，加上蘋果預計 3 年後推出電動車題材火熱，相關議題與周邊零組件供應商股價爆紅，資金行情與科技題材加持下皆有利於台股表現，因此，建議投資人不妨逢低擇優布局，或選擇具業績支撐、產業趨勢領現的股票標的，分批逢低進場，或以定期 (不) 定額方式，中長期投資台股基金。

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