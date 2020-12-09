Honda英國工廠因缺料問題 9日暫停作業

因零件短缺，本田 (Honda)(7267-JP) 設在英國的汽車工廠，正進行局部停工。

根據《日本經濟新聞》週三 (9 日) 報導，本田位在英國的史雲頓 (Swindon) 汽車工廠，因受到疫情影響，以船運為主的零件載送發生延誤，用於汽車生產的必要零件供應短缺。為解決問題，本田也打算利用空運等方式來運送零件，目前正努力著手當中。關於 10 日之後的工廠運作，本田方面表示今後會進行判斷。

本田在英國的史雲頓工廠生產乘用車款「Civic」。2019 年生產約 11 萬輛，除了在英國當地販售，也銷往北美及日本市場。今年由於疫情因素，在 3 至 6 月期間也一度停止生產，還造成跑車款的「Civic Type R」在日本市場推延上市。

英國與歐盟 (EU) 之間，正持續在雙方的自由貿易協定 (FTA) 進行協商。英國脫歐所伴隨而來的關稅、物流混亂，也令人感到憂心。

這回本田發生的供料不足及生產方面的停止運作，該公司也並未明確說明是否與英國脫歐有關。

本田 2019 年大約在英國市場賣出 4 萬輛汽車，這個數字是該公司在歐洲市場總銷量的 1/3。

為改善汽車部門獲利，本田在日本國內外陸續決定關閉工廠，英國史雲頓工廠也預計在 2021 年關廠。本田公司董事長八鄉隆弘，過去曾在 2019 年 2 月宣布關廠決定時表示，該公司並沒有考慮英國脫歐的影響。