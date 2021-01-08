5G「超級週期」今年回歸！瑞銀點名台積電、穩懋

儘管新冠肺炎爆發阻撓去年 5G 的「超級週期」，展望 2021 年，瑞銀 (UBS) 分析師周三 (7 日) 表示，5G 的強勁成長動能將於今年恢復，看好台積電、穩懋等關鍵類股後市發展。

UBS 分析師 Nicolas Gaudois 估計，手機市場在進入 5G 時代後，平均單價 (非銷售數量) 驅動下，2021 至 2025 年手機收入將成長 9%。

同樣的，5G 也將帶動相關零組件廠營收成長 5% ，2021 至 2025 年期間射頻晶片業者營收更將提高 24% 。

Gaudois 的研究團隊預估，2020 年 5G 手機滲透率將提升至 19%，銷售量達 2.46 億支，2021 年 5G 手機銷量將增加到 4.42 億支，2025 年時將超過 11 億支，屆時 5G 滲透率將達到 80%。

UBS 認為，總體而言， 5G 有利提升半導體需求，此外，電信業者也有望從中提高營收，並增加相關資本支出。不過，他們也警告，5G 可能會對代工廠 (OEM) 的獲利帶來壓力。

在應用方面，UBS 預測 5G 在速度傳輸方面的革新將有助於科技業拓展更多企業客戶。

針對這些趨勢，半導體業 UBS 點名日本 MLCC 大廠村田製作所、上海的環旭電子 ， 以及砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) ，將評等上調至買進。

晶圓代工則看好龍頭台積電 (2330-TW) 以及三星電子；電信業者則點名 美國 T-Mobile (TMUS-US)、南韓 SK 電信、以及德意志電信 (Deutsche Telekom)。

5G 應用上，UBS 認為亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 與騰訊將能受惠。