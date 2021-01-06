2021年依舊難熬？分析師：華為雲端、物聯網發展難抵銷手機、5G設備損失

華為 2019 年因國安疑慮，遭美國列入出口黑名單，智慧手機及電信基礎建設業務因此遭受重創，有分析師認為，僅管新一年華為將朝向雲端、物聯網設備等服務發展，但仍不太可能抵消智慧手機和 5G 基礎設施業務的損失。

歐亞集團 (Eurasia) 全球科技政策主管 Paul Triolo 表示，華為長期仰賴台積電 (2330-TW) 為其智慧手機、5G 基地台、伺服器、雲端運算和人工智慧產品生產高階晶片，美國禁令已觸碰到華為的致命弱點。

《路透社》引述多位分析師說法，有人認為，華為在關鍵智慧手機及電信設備業務所遭受的挫敗，將使其轉向雲端運算和物聯網設備發展，但仍不足以抵銷前述損失。

為求生存，華為去年底宣布剝離旗下中低階智慧手機品牌「榮耀」，盼重獲晶片來源。Triolo 認為，華為今年可能在高階產品線上使出相同手段。

美國商務部對華為的貿易封殺，自 2019 年 5 月拉開序幕，過程中美方不斷升級禁令，範圍甚至遍及與美國有業務來往的外國公司，包含高通及台積電等。

對此，北京研究公司龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 科技分析師 Dan Wang 認為，通過死刑並不代表要迅速執行死刑，相反地，這項過程更像是緩慢的絞殺，預計華為的消費者業務將感受到深刻衝擊。2019 年，消費者業務為華為貢獻 54% 營收。

針對中國 5G 發展，Jefferies 分析師 Edison Lee 認為，華為有足夠晶片產出約 50 萬個 5G 基地台，但比起一次用盡庫存，中國政府可能放慢 5G 的推出時間，在擴大技術覆蓋範圍和等待華為跟上腳步之間取得平衡。

隨著拜登的就職典禮將近，分析師預計，拜登對於華為智慧手機業務的態度可能更加寬容。