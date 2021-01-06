5G今年續夯 瑞銀估手機全年出貨占比有望突破3成

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021年1月6號18點52分

5G 題材躍居投資市場新寵，瑞銀表示，預估今年 5G 手機的出貨量約為 4.42 億台，占整體智慧型手機比重約 33%，到 2025 年約 11.35 億台，占比可望進一步提升至 80%。

瑞銀投資銀行全球研究部認為，5G 的重要性今年持續提升，統計去 (2020) 年 5G 智慧手機出貨量約 2.46 億部，占整體智慧手機總出貨量僅 19%，預估今年手機出貨量可望提升至 4.42 億部，占比 33%，到了 2025 年為 11.35 億部，占比可望提升至 80%。

UBS Evidence Lab 2020 年 10 月的智慧手機調查結果顯示，5G 對於智慧手機用戶而言優先性仍較低，不過 5G 的重要性看來持續提升，尤其在中國和美國。與 4G 相比，預估 5G 讓手機成本增加約 18 到 25 美元。

元器件方面，瑞銀指出，5G 手機有實質性的增加，尤其是射頻元器件，整體而言，5G 將有利於半導體需求和元件製造商，但也可能令非基本元器件和組裝的價格及利潤率承壓。

瑞銀認為，5G 對於整個互聯網行業，5G 頻寬提升、時延縮短可望讓獲客率因此加速成長。