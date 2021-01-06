MLCC大廠村田：農曆年前供應仍吃緊 全年5G手機需求至少5億支

全球最大積層陶瓷電容器 (MLCC) 製造商村田預估，5G 手機需求強勁，在蘋果等手機業者搶佔華為市場的帶動下，新一年度 5G 手機需求將突破 5 億支，但分析師認為這個預估尚嫌保守。村田並透露，至少到 2 月中國農曆春節假期前，MLCC 供應仍吃緊 。

華為受到美國制裁市占萎縮之際，從蘋果、三星到小米、Oppo 和 Vivo 都向村田確保供貨，希望吃下華為在全球消費電子市場留下的空缺。村田總裁 Norio Nakajima 在 12 月受訪時透露，工廠不會休假，將趕工滿足堆積如山的訂單，「智慧手機用的尖端電容器情況特別吃緊」。

Nakajima 表示，手機產業本年度 (2021 年 3 月底為止) 將提供 3 億支 5G 智慧手機，預估新一年度 (2021 年 4 月起) 至少增加到 5 億支。為此村田將繼續提高資本支出，以因應與日俱增的需求。

分析師認為村田的預測過於保守。Ace 研究所分析師 Hideki Yasuda 認為蘋果等手機大廠需求將只增不減，今年發表的手機將配備更廣泛的頻譜，需要更多村田的產品來調節電流。

Nakajima 說：「手機大廠爭相搶占我們原本被華為佔據的產能，我無法確定這些需求有多少是依據真正的產量預測。我覺得手機大廠的舉動似乎有些過熱，預估他們的訂單會在 2 月和 3 月下降。」

Nakajima 認為 MLCC 需求在農曆春節假期後會稍事歇息，但全年依然強勁，預估 4 月起新一年度的 MLCC 銷售增加 10%。

村田表示，目前該公司遭遇的生產阻礙反映整個電子供應鏈的現況，舉例來說，遊戲主機包括 Sony PS5、微軟 Xbox 新品上市兩個月，但供貨量依然有限。

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