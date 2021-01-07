三倍券兌付期限3月底截止 國泰世華兌領張數、金額稱冠

振興三倍券去 (2020) 年 7 月 15 日上路，根據財政部國庫署統計，截至去年底為止，超過 2332 萬人領券，累計共兌付 1 億 8408 萬張、金額共 615 億元 3131 萬元，其中又以國泰世華兌付張數 2159 萬餘張、金額 1591 億元居冠。

根據國庫署統計，截至去底前止，超過 2332 萬人完成領券、比重達 98.3%，其中約 2151 萬人領取紙本、比重高達 9 成，另有 181 萬人選擇數位方式綁定、比重僅 7.6%。

在兌付金額部分，國內 60 家金融機構共 6221 個兌付點，累計至去年底為止共兌付 1 億 8408 萬餘張，兌付金額共 615 億 3131 萬元。

統計金融機構兌付情況，其中國泰世華共兌付 2159 萬張、金額 70 億 1591 萬元居冠，台灣銀行共兌付 1693 萬張、56.9 億元排名第二，台新銀則以兌付 1161 萬張、金額 55.28 億元排名第三。

在數位綁定部分，國庫署副署長顏春蘭說，181 萬人選擇以數位方式綁定，其中 125 萬人選擇以信用卡綁定，26 萬人選擇綁定電子票證，至於行動支付部分，僅 30 萬人其中政府力推的台灣 Pay 綁定人數約 15.6 萬人。

顏春蘭提醒，店家所收受的紙本三倍券兌付期限將在 3 月 31 日止，店家可到全國金融機構、農漁會信用部、郵局皆可兌領三倍券，呼籲店家儘早在期限前完成兌領。

