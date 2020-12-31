振興三倍券使用倒數 經濟部籲把握最後一天使用

政院為振興國內經濟，7 月推出振興三倍券，使用期限將至今 (31) 日為止，經濟部呼籲尚未領用的民眾，可把握最後時間領用、使用，根據統計，累計至 12 月 29 日，已有超過 98% 民眾完成領取。

經濟部表示，振興三倍券發放迄今，已超過 2331 萬人領取，其中約有 2150 萬人領取紙本券，占比達 92%，181 萬人則綁定數位三倍券，占比為 8%，估計尚有約 40 萬具領取資格者尚未領取，而政院 11 月 16 日也加碼開放持有效台灣永居證的外國人領取三倍券，統計也有 7066 人完成領取。

經濟部也呼籲，尚未領取者把握最後領取時間或綁定數位工具，而手中仍持有紙本三倍券尚未使用，或已綁定數位工具尚未達消費滿額 3000 元的民眾儘快消費，12 月 31 日後紙本三倍券將無法繼續使用或辦理退費，數位綁定也不能繼續累計消費。

成效方面，經濟部統計，今年台灣 7 至 11 月零售業、餐飲業營業額顯著成長，甚至連續數月創下歷年同月新高，可見三倍券有助刺激內需市場、加速復甦並活絡經濟。

另一方面，台灣中油今也表示，配合三倍券所使用的交易餘額單也將在今晚 24 時同步停止使用，提醒仍持有餘額單消費者把握時間盡速至原開立餘額單加油站消費。