〈台股盤前要聞〉面板雙虎去年Q4獲利爆棚、聯發科奪榮耀新機訂單 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，包括電視面板報價波段大漲逾 6 成，友達、群創去年第四季獲利可望「逆轉勝」；聯發科搶下榮耀首發新機系列訂單；及央行出手調節，我外匯存底去年暴增 517 億美元，增額創金融海嘯來新高等。以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

電視面板報價波段大漲逾 6 成 友達、群創獲利爆棚

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經歷逾兩年營運谷底後，營運自去年下半年谷底翻，觀察面板報價，去年 5 月底價格落底後，6 月開始逐月走揚，一路漲至今年 1 月初，面板廠營運逐月成長，且通過每月損平點，價格漲勢猛烈將推升獲利表現爆棚，第四季可望繳出「逆轉勝」成績，且價格漲勢將延續至本季，無畏三星延後減產效應。閱讀全文...

聯發科搶下榮耀首發新機系列訂單

外媒昨 (6) 日指出，華為與榮耀分家後，新榮耀將在 1 月 12 日推出首款新機，命名為 V40 系列，處理器將搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 1000 + 系列；由於此次為新榮耀獨立後的首款新機，聯發科搶下首發第一順位，具象徵意義。閱讀全文...

央行出手調節 我外匯存底去年暴增 517 億美元 增額創金融海嘯來新高

台灣央行昨 (6) 日公布我國去年 12 月底外匯存底為 5299.11 億美元，較上月底一口氣大增 165.14 億美元，續寫新高紀錄，央行外匯局長顏輝煌表示，12 月外匯存底暴增，原因之一是央行進場調節匯市；去年全年我國外匯存底年增 517.85 億美元、增幅 10.83%，增額和增幅均創下 2009 年金融海嘯以來新高。閱讀全文...

財長：今年我 GDP 可望達 3.83% 七年來最佳成績

在美中貿易、疫情等變數干擾下，台灣仍可維持穩定常態，財政部長蘇建榮對此表示，台灣在半導體等領導廠商與政府共同合作下，是亞洲四小龍唯一經濟正成長的經濟體，預期今年經濟成長率可望達 3.83%，創下近 7 年來最佳水準。閱讀全文...

聯詠全產品需求旺 Q4 營收達財測上緣 全年近 800 億元續創高

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 公布 2020 年 12 月營收 73.06 億元，月減 3.6%，年增 35.14%，第四季營收 224.53 億元，季增 2.05%，年增 35.86%，累計去年營收 799.56 億元，年增 24.21%；受惠全產品線需求暢旺，加上漲價效應，聯詠第四季營收衝上財測上緣，全年營收距 800 億元僅一步之遙，也寫新猷。閱讀全文...

外資押寶元月行情 12 月流入 1285 億元 單季歸隊 3500 億元

金管會昨 (6) 日公布最新外資統計，去 (2020) 年 12 月單月外資淨匯入金額為 45.25 億美元 (折合新台幣約 1285 億元)，為連續第三個月呈現淨匯入，單季累計匯入金額共 124.66 億美元 (折合新台幣約 3553 億元)，押寶元旦行情企圖心明顯。閱讀全文...

台幣飆升 4.5 角再寫新高 27.95 元 資金行情發燙台股續漲百點

新台幣升不停，昨 (6) 日開盤不到 15 分鐘隨即衝高至 27.95 元，升值多達 4.52 角，再創新高，推升台股一度飆漲近 200 點高見 15197 點，盤中指數雖一度收斂升幅，隨後漲點仍再次超過百點，資金行情發燙。閱讀全文...

MLCC 大廠村田：農曆年前供應仍吃緊 全年 5G 手機需求至少 5 億支

全球最大積層陶瓷電容器 (MLCC) 製造商村田預估，5G 手機需求強勁，在蘋果等手機業者搶佔華為市場的帶動下，新一年度 5G 手機需求將突破 5 億支，但分析師認為這個預估尚嫌保守。村田並透露，至少到 2 月中國農曆春節假期前，MLCC 供應仍吃緊 。閱讀全文...

勤凱去年營收年增逾 1 倍 今年可望雙位數成長續寫新高

導電漿料大廠勤凱科技 (4760-TW) 公告去年 12 月營收，連 4 個月創單月新高，全年營收年增超過 1 倍，與第四季營收同寫新猷。董事長曾聰乙對今年展望樂觀看待，首季淡季不淡，營運可望逐季走揚；法人估今年營收將有雙位數成長，與獲利續創新高。閱讀全文...