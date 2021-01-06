財長：今年我GDP可望達3.83% 七年來最佳成績

在美中貿易、疫情等變數干擾下，台灣仍可維持穩定常態，財政部長蘇建榮對此表示，台灣在半導體等領導廠商與政府共同合作下，是亞洲四小龍唯一經濟正成長的經濟體，預期今年經濟成長率可望達 3.83%，創下近 7 年來最佳水準。

蘇建榮今 (6) 日出席勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「Deloitte Future Talk－鏈結創新˙驅動未來」高峰會，他在致詞時提到，去年受美中貿易角力、疫情影響全球經濟樣貌之不平靜，衝擊企業正常營運模式。

蘇建榮說，面對疫情變化風險時，台灣在半導體等領導廠商與政府共同協助下，創造世界聞名的經濟表現，2020 年 12 月 16 日世界經濟論壇也肯定台灣抗疫表現優異、展現經濟韌性，不僅經濟成長率維持 2.54%，成為亞洲四小龍當中唯一正向成長的地區，2021 年經濟成長率更將有望達到 3.83%，為七年來最佳水準。

蘇建榮指出，儘管能樂觀看待經濟前景，但仍不能掉以輕心，企業運用創新科技、AI、雲端、物聯網技術是全球產業趨勢，期勉企業應勇於創新、才能展現韌性，後疫情時代企業應落實社會責任，政府負責維持社會穩定發展，集結各界力量持續穩固根基，邁向永續。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，後疫情時代的新常態（New Normal）加速形塑了世界的三種「新」趨勢，包括全球經濟新秩序、科技創新、企業永續新思維，但因疫情發展仍存在不確定性，新常態也是動態的概念，隨時可能因為大環境而改變。

賴冠仲指出，過去一年間，疫情對產業發展造成不小衝擊，但也因此帶來許多機會，值得「借力使力」，台灣企業在面對新常態之際，除了及時反應，也要保有適應環境變化的韌性，重整腳步才能在市場中找到合適的定位。