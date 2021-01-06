〈榮耀推新機〉聯發科搶下V40系列訂單 擔任首發第一順位

外媒今 (6) 日指出，華為與榮耀分家後，新榮耀將在 1 月 12 日推出首款新機，命名為 V40 系列，處理器將搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 1000 + 系列；由於此次為新榮耀獨立後的首款新機，聯發科搶下首發第一順位，具象徵意義。

外媒表示，華為榮耀商城官方宣布，新榮耀官方商城將在 1 月 12 日正式上線，品牌相關購物與服務也將遷移至新商城，此外，與榮耀商城同期上線的還有 V40 系列，包括 V40、V40 Pro、V40 Pro+，一共三款新機。

當時華為出售榮耀時，外界即看好，由於榮耀產品定位屬中階、入門款，聯發科在該市場享有高市占率，加上原先即為榮耀供應商，以及大股東是深圳市政府，在國產意識與產品及地緣優勢下，聯發科將成為此次交易受惠者。

供應鏈也透露，榮耀目前還有更多搭載聯發科晶片的手機案件正在推進之中。

聯發科先前憑藉天璣 800 系列晶片，打入榮耀 X10 Max、30 青春版、Play 4 等多款機種，尤其 X10 Max 一改先前僅採用自家麒麟晶片的慣性，也是榮耀 5G 時代中的首款大螢幕手機，凸顯聯發科與榮耀的合作關係。

今日消息也傳出，榮耀與聯發科合作外，也因不在美國實體清單內，將與高通 (QCOM-US) 攜手，推出採用高通晶片的 5G 手機，也符合高通總裁安蒙上月在驍龍技術高峰會釋出期待與榮耀合作的訊息。

聯發科、高通近期在手機晶片市場激烈廝殺，不僅聯發科步步進逼高階機種，高通也接連推出入門 5G 晶片，回防中低階機種，透過雙方競爭，5G 手機滲透率也加速，市場多看好，今年 5G 手機出貨量將較去年倍增，達 5 億支以上。