勤凱去年營收年增逾1倍 今年可望雙位數成長續寫新高

導電漿料大廠勤凱科技 (4760-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收，連 4 個月創單月新高，全年營收年增超過 1 倍，與第四季營收同寫新猷。董事長曾聰乙對今年展望樂觀看待，首季淡季不淡，營運可望逐季走揚；法人估今年營收將有雙位數成長，與獲利續創新高。

勤凱目前被動元件、太陽能導電漿營收占比分別為約 90%、10%，董事長曾聰乙表示，在 5G 發展趨勢下，被動元件市場規模將進一步擴大，近來客戶拉貨力道也明顯轉強，並打入韓國新客戶，在新產品、新客戶加入下，市占率可望進一步提升，預期今年整體被動元件成長力道仍將優於太陽能業務。

曾聰乙指出，以往公司出貨主力多為電容及電感導電漿，受惠 MLCC、Molding Choke(一體成型電感) 等被動元件需求大增，帶動相關導電漿料出貨，且下一代主流 5G 手機的被動元件使用數量比 4G 手機大幅成長 25-40%，公司電阻導電漿去年出貨量也明顯拉高，今年成長幅度將大幅超越去年。

此外，勤凱被動元件導電漿去年成功進軍韓國市場，第四季開始少量出貨，今年該客戶有機會全數向勤凱採購。除韓國市場外，也已送樣給日本大廠測試。由於目前產能有些吃緊，勤凱今年也將擴產 3 成，滿足客戶需求，新產能第一季就會開出。

太陽能導電漿方面，曾聰乙表示，國內太陽能廠除茂迪 (6244-TW) 外，其他太陽能電池廠都是客戶，也是其主要供應商，下一步將積極開發東南亞市場，目前已有 3 家東南亞客戶，今年出貨可望持續放量。

曾聰乙看好，在被動元件客戶訂單成長及新品、新客戶加入帶動下，加上太陽能背銀導電漿量產，兩大主力產品出貨成長，今年第一季營運可望淡季不淡，有機會持平去年第四季，全年營運估將逐季走揚。

法人預期，勤凱今年營收可望雙位數成長，營收與獲利都將續創新高，全年 EPS 可望超過 6 元。

勤凱 12 月營收 1.24 億元，月增 0.44%，年增 69.46％，連續 4 個月創單月新高；去年第四季營收 3.66 億元，季增 24.9%，年增 93.65%，寫新猷；全年營收 12.14 億元，年增 105.96％，也創下新高。