外資逢低承接面板雙虎 合計回補達6.3萬張

台股今 (6) 日來回震盪高達 360 點，終場小跌 16.9 點或 0.11%，收在 14983.13 點，失守「萬五」大關，儘管台股今日創高後拉回，外資僅小賣 1.29 億元，大力回補友達、群創，合計買超張數達 6.3 萬張，賣超則鎖定先前漲多個股如長榮、欣興等。

三大法人今日合計賣超 89.56 億元，外資賣超 1.29 億元，投信賣超 3.61 億元，自營商賣超 84.47 億元；外資期現貨同步做空，加碼空單 205 口，空單未平倉口數達 11130 口。

外資買超偏愛面板族群，友達、群創、彩晶全數入列買超前十名，合計張數達 7.6 萬張，鴻海則因前景看俏，連五日獲加碼，總張數突破 11 萬張，其餘如 FH 新興企業債、聯電、中石化、中纖、廣宇也獲青睞，個別張數也有萬張以上。

外資賣超則鎖定漲多個股，包括長榮、中鋼、欣興、中鴻等，賣超張數達 8000 張以上，尤其長榮被提款達 4.36 萬張，賣超金額高達 19.32 億元，僅次於大立光的 28.26 億元。

投信、自營商則對面板個股看法不一，群創獲自營商加碼 300 張，遭投信大賣 1.46 萬張，友達則雙雙被減碼，投信賣超 4 萬張，自營商也賣出 3200 張。