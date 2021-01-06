【群益投顧】指數創高後拉回失守萬五，電子權值吸金、航運三雄收長黑

一、盤勢分析

台積電 (2330) 早盤飆上新天價 555 元，二哥聯電 (2303) 調漲 12 吋晶圓代工價格，股價逆轉近期頹勢，帶領台股向上攻堅，加權指數早盤至 15197 點，再創新高價。早盤資金聚焦在電子股，尤其是半導體族群，澆熄傳產股鋼鐵、航運漲價題材熱度，不過盤中隨著美股期指拉回，高檔賣壓出籠，指數高低震盪幅度逾 3 百多點，終場指數小跌 16.9 點，失守一萬五大關，同時爆出 4342 億元的新天量，技術面留下長黑 K 必須小心警惕，是否只是短線清洗浮額後再攻，大量低點 14837 能不能守住就相當關鍵。

二、盤勢預估

大立光 (3008)12 月營收不如預期，49.1 億元、月減 6%，為五個月以來低點，除了華為禁令影響高階鏡頭出貨，近期電源管理 IC、主控晶片缺貨，衝擊到手機出貨量也是主因，為即將在 7 日召開的法說會帶來隱憂。不過，半導體有缺貨漲價題材，所以也就相對抗跌，聯電(2303) 確定調漲 12 吋晶圓代工報價，中芯成熟製程獲得美方許可的傳言也被打破，近期旺宏傳出要售出 6 吋廠的消息，聯電就被認為是潛在買家，聯電昨天開低走高，今天續漲。傳言台積電赴日本設先進封測廠，加上今年資本支出上看兩百億美元以上，台積供應鏈的精材 (3374)、亞翔(6139)、長華 *(8070)、帆宣(6196) 等，都在盤中震盪時展現逆勢抗跌力道。

由於電動車題材看俏，外資喊買台達電 (2308) 目標價 400 元，市值也順利突破 7 千億元大關，廣達董事長林百里也點名台達電是另一座護國神山，不過點燃電動車概念這波大漲行情的鴻海 (2017) 走勢稍作拉回，能夠續強的電動車概念股就變得相當少數，廣宇 (2328) 配合鴻海集團全力搶進車用領域，連拉第三根漲停，淳安今年車用營收占比過半，盤中數度觸及漲停板。

晶電與隆達合組的富采投控 (3714)，掛牌首日就亮燈漲停，晶電目前四元 LED 產能全滿，藍光稼動率也攀升至 8 成以上，今年農曆過年將要加班。不過，提前被帶動向上的 LED 相關個股億光(2393)、宏齊(6168) 等短線急漲之後，皆呈現開平走低拉回整理。

運輸類股方面，長榮 (2603) 因遭列入注意股，公布 11 月自結獲利 EPS 為 0.85 元，雖然數字漂亮，但是低於陽明的 0.92 元，短線漲幅過大不時有獲利賣壓出現，部分的原因也可能與資金抽離傳產股，轉移到電子股有關，運輸股僅剩下實施庫藏股買回的志信 (2611) 依舊維持強勢。

三、強勢股

電子：

廣宇 (2328)、淳安 (6283)、明泰 (3380)、愛普 (6531)、台達電 (2308)。

非電子：

辣椒 (4946)、喬山 (1736)、康和證 (6016)、志信 (2611)、福邦證 (6026)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據