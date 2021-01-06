〈台股盤中〉台積電、鴻海領軍指數攀巔峰 資金行情鞏固萬五

台股今 (6) 日盤中再創 15197.68 點新高，主要在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等電子股領軍，證券分析師張陳浩認為，資金行情及投信經理人拚績效的元月行情推升下，台股元月將以「一波到底」的走勢向上。

台股今天早盤集中市場加權股價指數開在 15145.85 點，盤中以 15197.68 點份史上新高，最低 15021.65 點，預估市場成交值在 4200 億元。值得注意的是，今天早盤台股由電子股領軍，主要是國神山台積電早盤以每股 555 元的成交價創新高，市值也衝高到 14.39 兆元。

鴻海挾去年 12 月營收創新高的強勁力道上攻，也引起市場多頭對於泛鴻海個股走勢的關注。大立光 (3008-TW) 則因昨日公布的 2020 年 12 月營收跌破 50 億元大關，且 1 月營收恐將再因客戶端拉貨力道的減弱而呈現再下滑，股價下跌超過 6%。

至於今天集中市場預估成交值將超過 4000 億元，盤中一度多方的疑慮下殺指數，證券分析師黃漢成說，台股大盤隨指數的攀高而放大成交值推升或震盪，表現相當正常，預估現階段台股仍將呈現高檔震盪整理格局。

至於區域股市表現方面，韓國及上證指數目前仍然上揚走勢。