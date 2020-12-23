雙引擎帶動 11月批發、零售及餐飲營業額 均創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長黃偉傑表示，在遠距商機延續、購物節效益帶動下，11 月批發、零售、餐飲業營業額分別達 9420 億元、3524 億元、644 億元，年增 8.5%、2.5%、0.8%，均創歷年同月新高。

從各類別來看，11 月批發業營業額達 9420 億元，月增 5.5%、年增 8.5%，創歷年同月新高，其中，機械器具批發業受惠手機及其相關零組件需求暢旺，加上遠端應用需求，推升記憶體、CPU、面板等銷售增溫，年增 17.2%，綜合商品批發業、藥品及化粧品批發業也因拉貨力道增強，分別年增 13.6%、10.2%。

零售業方面，11 月營業額達 3524 億元，月增 0.2%、年增 2.5%，電子購物及郵購業在雙 11 檔期加碼促銷帶動下，年增 20%，汽機車零售業也受惠新式車款熱銷、汰舊換新補貼政策即將到期，推升買氣年增 11.2%，燃料零售業受汽柴油價格下跌影響，年減 17.3%。

11 月餐飲業營業額則達 644 億元，月減 3.4%、年增 0.8%，餐館業因業者推出新品牌、營業據點擴增，加上百貨公司週年慶集客效應，年增 2.3%，飲料店業也在展店及促銷活動下，年增 3.1%，外燴及團膳承包業則受仍邊境管制衝擊，年減幅仍達 26.1%。

展望未來，黃偉傑表示，批發業 12 月進入傳統春節鋪貨旺季，零售業也可望受惠耶誕、跨年商機，加上雙 12 網購促銷，挹注營業額動能成長動能，餐飲業雖逢年底聚餐旺季，但疫情疑慮限縮部分商機，加上空廚營收仍受衝擊，成長動能相對有限。

統計處預估 12 月批發、零售、餐飲業營業額年增率將落在 5.5 到 8.5%、-0.5 到 2.5%、-4 到 -1%，累計今年，批發、零售成長率將分別達 1.8 到 2.1%、0.1 到 0.3%，僅餐飲業仍呈現負成長，年增幅將落在 - 4.3 到 - 4.5%。