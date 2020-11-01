〈觀察〉餐飲集團游擊戰開打 以次品牌加速展店成新浪潮

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 上周推出全新片皮鴨專賣店「上菜」，宣示首度採以輕資產策略開店，在背後龐大餐飲資源應援下，將既有熱門菜色包裝成新品牌；事實上，近年各家餐飲集團已逐漸形成此趨勢，在原有主力品牌外加快開次品牌，快速搶下更多各商圈的空白版圖。

漢來美食擁有漢來大飯店背後龐大的五星廚藝團隊和採購資源，近年新開品牌也持續將既有資源導入，例如，連鎖湯包品牌漢來上海湯包源於漢來飯店館內的紅陶上海湯包，而設定為美食街蔬食輕品牌五梅先生源於漢來蔬食、超市火鍋品牌潮之鍋物則來自飯店內海鮮火鍋。

此次漢來美食將飯店內翠園粵菜餐廳熱門菜色片皮鴨發展成獨立專賣品牌，並首次宣示採以小型、主題明確且產品單一化策略，讓品牌精實化，藉此有效克服展店需繁雜的廚房設備和大量人力的問題，可以預見，接下來在可靠的後援下，漢來美食開新品牌的速度有望加快，並有利進一步拉升毛利表現。

除了漢來美食，也可發現，不少餐飲集團已逐漸開打次品牌的游擊戰，其中，瓦城 (2729-TW) 在泰式料理專業的優勢下，拓展大心新泰式麵食，目前全台已超過 30 家據點，而開出不到一年的新品牌月月 Thai BBQ，則是主打市場上少見的泰式道地 BBQ。

以韓式料理起家的豆府 (2752-TW)，除了以多人聚餐為主的涓豆腐，再切出北村豆腐家，專賣個人豆腐煲，目前全台已達 12 家店。

而從陸客伴手禮業者轉型成餐飲業的寶得利 (5301-TW)，在併購北市老字號餐廳逸仙樓後，藉由逸仙樓的廚藝資源開次品牌小逸仙火烤兩吃，並在小逸仙的架構下再發展出小逸仙食堂、小逸仙麻辣燙、小小逸仙燒臘飯等。

其中，小逸仙食堂、小逸仙麻辣燙已在微風台北車站和微風南山設點，而小小逸仙燒臘飯則是插旗台北中信金融園區和高雄漢神巨蛋，在小店型的架構下，寶得利餐飲事業將加快發展，預計明年第二季前將在國內外將再開 7-10 家餐廳。

而近年來起家於高雄的肯信集團，今年重新調整品牌策略，以墨岩梅崎日式火鍋首次插旗台北東區，肯信董事長郭毓齊也透露，未來將以梅崎作為集團品牌的姓氏，在梅崎的架構下開展各種日料品牌。

整體來看，大型餐飲業者透過既有的廚藝優勢拓展次品牌快速展店，已逐漸形成新風潮，在此趨勢下，擁有多元菜色資源、更快展店複製能力者，在此市占爭奪戰中，勢必脫穎而出。