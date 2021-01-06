疫情打擊美國車市 日本車廠2020年銷量重挫23%

豐田汽車 (7203-JP) 等六家日本汽車廠商在 5 日 (週二) 公布 2020 年美國市場銷售成績，整體年減 23% 至 494 萬輛，各家大廠降幅在一到三成不等。

受到疫情影響，美國 2020 年春夏時期的新車銷量大幅滑落。雖然在下半年出現復甦，然而目前疫情再度惡化，2021 年的美國車市能恢復到什麼程度仍不明朗。

在 2020 年一整年的美國汽車市場，日本汽車業龍頭豐田汽車的銷量年減 11% 至 211 萬輛，本田汽車 (7267-JP) 年減 16% 至 134 萬輛。

有五家廠商的銷量下跌一到三成。為改善收益而減少折扣的日產汽車 (7201-JP) 銷量年減 33% 至 89 萬輛。馬自達 (7261-JP) 則由於新款 SUV 熱銷，全年銷量持平，報 27 萬輛。

由於疫情的關係，美國汽車工廠在 2020 年 4 至 5 月停止生產，日本六家車廠第二季在美國當地銷量年減 35%。6 月之後銷量回溫，第四季時銷量降幅縮小至 3%。

美國疫情在 11 月左右再度惡化，不過北美豐田表示「銷量沒有出現明顯影響」。由於 12 月的營業日數較前一年多出三天時間等因素，豐田該月銷量年增 20%。

美國主要車廠銷量舞普遍下滑，通用汽車 (GM-US)2020 全年在美國的銷量年減 12% 至 254 萬輛、飛雅特克萊斯勒 (FCA) 年減 17% 至 182 萬輛。福特 (F-US) 則預定在 6 日公布。