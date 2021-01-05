PSA與FCA股東同意合併 全球第四大車廠即將誕生

法國標緻雪鐵龍集團 (PSA) 與飛雅特克萊斯勒 (FCA) 的股東們，週一 (4 日) 在各自召開的臨時股東大會上通過兩家公司的合併案，全球第四大的汽車製造商將因而誕生。

根據《日本經濟新聞》4 日報導，PSA 表示兩家公司的經營合併預計在 1 月 16 日完成。在對等條件下進行合併的新公司被命名為「Stellantis」，員工人數超過 40 萬人，旗下擁有標緻、雪鐵龍、飛雅特、吉普、道奇、RAM、瑪莎拉蒂、歐寶、DS 等共 14 個品牌。

PSA 與 FCA 在 2019 年 12 月同意進行經營統合，預估可創造市值約 380 億美元的汽車製造集團。因擔心這宗合併案恐有損 14 個歐盟成員國和英國商用廂型車的銷售利益，歐盟委員會也於 2020 年 6 月基於反壟斷法對此案展開調查，當時宣布在 2021 年 2 月 2 日之前決定批准與否。

到了 2020 年 12 月，由於 PSA 表明會強化供應給日本合作夥伴豐田汽車 (7203-JP) 的 OEM 生產，歐盟在有附帶條件的前提下同意此合併案。

汽車業界在電動車 (EV)、自駕車等的研發生產方面有龐大的費用支出，兩家公司應該也打算透過經營統合擴張規模。