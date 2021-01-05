日媒：日本考慮全面禁止外國人入境 東京首都圈週四進入緊急狀態

日本《朝日新聞》週二 (5 日) 報導，根據數名官方消息人士說法，日本政府正在考慮暫時禁止所有外國人入境日本，對象包含目前可進行商務往來的台灣、中國、韓國等 11 個國家，與這些國家是否有發現新冠病毒 (COVID-19) 的變種病毒感染案例無關。如果消息屬實，等於日本接下來將全面禁止外國人入境。

此外，NHK 和時事通信社報導，日本首相菅義偉週二 (5 日) 在黨內會議中表示，將在週四 (7 日) 宣布首都圈進入緊急狀態。

日本政府一開始時原本打算暫時禁止那些來自曾發現變種病毒案例的國家地區的遊客入境。雖然日本首相菅義偉在 4 日 (週一) 上午的新春談話中提到「若在對方國家境內發現變種病毒，就立即禁止入境。」但此話招致日本在野黨嚴厲批判，方針也改成不管是否有變種病毒都考慮全面禁止入境。

目前日本當局允許來自台灣、中國、南韓、越南、新加坡、泰國等共 11 個國家的商務人士、留學生及技能實習生等，在符合一定條件的情況下入境日本。

根據日本負責境管業務的「出入國在留管理廳」說法，在規定放寬後入境日本的外國人當中，於 2020 年 12 月 14-20 日期間，中國國籍約有 3830 人、越南國籍約有 3390 人、南韓國籍約有 340 人等等。

日本政府為了今年夏天展開的奧運賽事，正在階段性放寬外國人入境，包括允許持有日本居留資格的外國人入境該國。但基於人道考量，將持續開放特例，允許外國人入境日本。