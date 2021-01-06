5G時代展開！高通CEO退休由晶片部門主管Amon接任

全球最大手機晶片供應商高通 (QCOM-US) 周二 (5 日) 宣布，已經任命總裁兼晶片部門主管 Cristiano Amon 擔任執行長，6 月 30 日接替即將退休的 Steven Mollenkopf。

50 歲的 Amon 早在 1995 年就進入高通，出身行動晶片部門，從 2018 年開始就擔任總裁，是高通的第二把交椅。他帶領高通 5G 晶片打入中低價手機市場，並且拓展至 5G 基礎設備、車用晶片和個人電腦領域。

高通股價周二收盤勁揚 2.65% 至每股 152.43 美元。自 Mollenkopf 2014 年擔任執行長以來，高通股價累計上漲 96.7%，光去年就漲了 71.7%。

但 Amon 上任後將面臨挑戰，包括如何改善處理器晶片過於依賴安謀 (ARM) 智慧財產權的現況。輝達 (NVDA-US) 已出價 400 億美元收購安謀，而輝達和高通在人工智慧 (AI) 晶片市場彼此競爭。

Mollenkopf 近年則帶領高通走過諸多挑戰：與蘋果之間的訴訟達成和解；聯邦上訴法院裁定高通的商業模式並未違反產業競爭，和美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的爭論有了結果；對手博通 (AVGO-US) 發動敵意併購，遭總統川普以國安疑慮擋下。