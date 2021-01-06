收購Quibi中 Roku漲逾5% 富國按讚：AVOD後勢看俏！

Roku (ROKU-US) 週二 (5 日) 大漲 5% 以上，因富國銀行 (WFC-US) 在 Roku 潛在收購 Quibi 的交易之前，給予華爾街最高的目標價，自 275 美元調升至 414 美元。

Roku 週二上漲 17.28 美元或 5.44%，收 335.18 美元。

Roku 上個月股價創下高點紀錄，全年翻升 1 倍以上。富國銀行認為其在隨選廣告版影視 (AVOD) 領域有更多商機，而其 AVOD 的廣告營收可用來抵銷生產和託管成本。

富國銀行分析師 Steven Cahall 報告提到，「儘管 Roku 股價已強勁上漲，但我們認為 Roku 的 AVOD 驅動的 ARPU 仍在 2021 年有很大的發展空間。2015 年到 2019 年期間，串流影視的行為大部分是由隨選影視 (VOD) 的訂閱內容 （如 Netflix、亞馬遜的 Prime 和 Disney+）以及 YouTube 驅動，而 2020 年起，則有更大力量推進可獲利化的 AVOD。」

在這場串流榮景中，由電影製片人 Jeffrey Katzenberg 創建的 Quibi 串流平台是最大的失敗，但它仍有 Roku 想要的東西——超過 100 個的原創節目。

《紐約時報》援引知情人士消息報導，Roku 正與 6 個月就短命收場的 Quibi 洽談收購，該交易顯然已接近完成。

《The Verge》報導，Roku 昨日起開始串流 Discovery (DISCA-US) 的 Plus 以及亞馬遜 (AMZN-US)) 的 Fire TV。

Discovery Plus 將包含探索頻道的節目，例如《90 Day Fiancé》、Food Network 節目主廚 Bobby Flay 和 Giada de Laurentiis 主持的全新旅遊和美食節目，還有一些新節目。

另一方面，Netflix (NEFT-US) 週二股價小跌 0.4%，Rosenblatt 分析師認為，由於 NBC 回收自家內容至自家串流媒體 Peacock 播放，Netflix 最受歡迎喜劇影集《The Office》在 2020 年下架，加上 Netflix 漲價的影響，2021 年可能有客戶流失的風險。